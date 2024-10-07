Сколько дорог подготовили к асфальтированию в Симферополе и районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе и районе за девять месяцев текущего года провели грейдирование на более чем 870 километрах гравийных дорог, что является подготовкой к их асфальтированию.
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