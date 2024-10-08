В числе погибших в Непале альпинистов могут быть спортсмены из Архангельска

Спасатели обнаружили тела пяти российских альпинистов, погибших в Непале, сообщает РИА «Новости».По информации спасателей, пять российских альпинистов, которые пытались покорить гору Дхаулагири в Непале и пропали без вести 6 октября, были найдены мертвыми.