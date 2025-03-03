«У нас словно опять медовый месяц». Меган Маркл вернулась к работе, что вызвало у принца Гарри ностальгию

Меган Маркл рассказала о своих отношениях с принцем Гарри, опровергнув слухи о возможном разводе. 43-летняя герцогиня Сассекская отметила, что ее муж с восторгом наблюдает за тем, как она возвращается к своим предпринимательским проектам.