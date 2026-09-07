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FiNE NEWS

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Зеленский рассказал о переговорах США с Украиной и Россией по деэскалации конфликта зимой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность достижения договорённостей с Россией и Украиной, направленных на снижение уровня эскалации конфликта в предстоящий зимний период.

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