В Республике Марий Эл завершилась акция «Нет ненависти и вражде»

В учебных заведениях региона, а также в музее истории МВД по Республике Марий Эл прошло несколько десятков тематических занятий, направленных на формирование законопослушного поведения.
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