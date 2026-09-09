Смертельный выезд на встречку: на М-3 погиб водитель Audi

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 9 сентября в Сухиничском округе Калужской области. По предварительным данным, около 2:43 на 256 км Киевской трассы 49-летний водитель Audi AllRoad выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной ЗАМС 30404Е под управлением 40-летнего мужчины.
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