Смертельный выезд на встречку: на М-3 погиб водитель Audi

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 9 сентября в Сухиничском округе Калужской области. По предварительным данным, около 2:43 на 256 км Киевской трассы 49-летний водитель Audi AllRoad выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной ЗАМС 30404Е под управлением 40-летнего мужчины.