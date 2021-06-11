Политика как она есть

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Не верю. Бузова на сцене МХАТА в спектакле про Сталина, как новый этап нашей культуры

Не верю. Бузова на сцене МХАТА в спектакле про Сталина, как новый этап нашей культуры

Где-то кричит Станиславский "Не верю!", но кто его теперь услышит, да кто еще помнит, кто такой Станиславский.

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Леонид Пиган
И как только эта сцена выдержала такое издевательство...Время ничтожеств.
nikolai качанович
Пусть эта камарилья сыграет ельцинский период предательства, бескультурья, пьянства, и бездарности - это по ним, а Сталин, несмотря на их подлость, останется для народа великим.
Игорь Тихонов
Предложение: "Дом-2" снимать во МХАТе.. Прямо на сцене!
Алексей Белоусов
Дом-2 научил пошире и почаще раздвигать ноги, а это есть в сценарии?
Виталий
Отсутствие идеологии,как бы это горько не звучало,БЕДА России!!! Её место заняли - вседозволенность,подлость и жажда наживы,любой ценой. Так к какой "Совести" можно призывать и Кого??? Посмотрите,кто сидит в министерских креслах...
Strannik Weid
Страна, государство не может жить без идеологии. И не важно написано это в Конституции или нет.
Виталий
Ну и какая у нас на сегодня идеология по Вашему? Хоть в общих словах?
Астон Мартин
разве не антисоветизм ???
Strannik Weid
К сожалению никакой. Идеология это не просто лозунг.
Strannik Weid
В чем антисоветизм? В том, что порой псевдопатриотам говорят правду, что например в Союзе не всегда было бесплатное образование? Или что бесплатное жилье нужно было ждать десятилетиями порой? Или задают вопрос, почему во время Союза вся страна не была газифицирована, как сейчас они требуют и все это предъявляют Путину?
Астон Мартин
А потому что отрицается не только негатив того периода, которого было несравненно меньше чем пытаются раздуть , но и все достижения советского периода , которого было несравненно больше что пытаются замолчать , а смысл в том что бы оправдать современное несовершенство политического устройства нашего государства , как говорится "с мутной водой выплеснули и самого ребенка " и поэтому нет той высокой цели для устремления цивилизационного развития нашего прекрасного общества , в девяностые встроились в очередь развивающихся стран западного вектора развития выкинув свой исторический путь , зачем ??? Зачем признаваться в собственном неправильном пути , имею космические спутники изучения дальнего космоса , самую мощную водородную бомбу и самую сильную армию , собственную независимую авиастроительную станкостроительную отрасль самое лучшее образование и полмира , следующего за тобой по твоей тропе развития цивилизации ???
Strannik Weid
Негатива было достаточно, если подходить объективно. Даже с точки зрения обывателя. Назовите идеальную систему. Разве это идеал, когда в магазинах пусто, а на праздниках столы ломятся от еды? Значит, что то не так с системой? А может быть идеал, когда народ мечется в поисках импортных шмоток? А собственные зачастую неудобны и корявы? Разве идеал, что произнося лозунги все для народа, группа производства А преобладает над группой Б? Надеюсь объяснять не надо что определяют эти группы?
Астон Мартин
я этого тоже не понимаю , почему в свое время не завалили джинсами страну , тем более своего хлопка было предостаточно , это говорит о том что вверху надо почаще слушать граждан и их запросы , это болезнь общества - отделение так называемой элиты от граждан , и эта болезнь никуда не исчезла , а процветает в еще больших размерах
Strannik Weid
А потому, что перегиб шел на группу А. Когда Косыгин предложил переориентировать промышленность на группу Б, его сняли. Слушать граждан? Дело конечно хорошее, только рисковое. Начали слушать и к чему пришли? К беспределу. Блохера закрывают за призыв к терроризму и тут же вопли о зажиме свободы слова. Штрафуют существо по кличке Моргенштерн за пропаганду наркоты, опять возмущение. Общество надо выращивать, долго очень долго. Как например китайцы. Нам не хватило времени на это. Разрушить легко. Вспомните себя по детству, как быстро у вас появлялись плохие привычки в том возрасте. Почти моментально и не заметно. Потому, что плохие привычки не требуют вложений физических и умственных.
Виталий
и я о том же
Виталий
Нет. Антисоветизм Вы можете наблюдать на западных рубежах нашей Родины. У нас такого нет и быть не может. Но страшно другое о чем я писал выше...У нас идеологии вовсе нет! Она подменена установками типа "что такое хорошо,что такое просто"...и не всегда это не наоборот!
Астон Мартин
Вот правильное проблемное слово перегиб , потому что всегда должна быть золотая мера достаточности и необходимости , которая устроит всех , перегиб в ту или иную сторону почти всегда ведет к конечному результату за которым начинается слом
Strannik Weid
Самое сложное научить людей найти эту золотую середину.
Астон Мартин
что бы научить нужно учить
Strannik Weid
Естественно. При чем начинать надо в семье. Родителям не в инстаграмме сидеть и в танчики играть, а детьми заниматься. Хотя сейчас уже подросло поколение родителей также любителей халявы с принципом: мне государство должно по факту рождения.
шилов андрей
ну а че такого скоро моргеншерн даст концерт в кремле под погонялом моргенштирлиц как раз по декабрьский праздник российских спецслужб
Георгий Михалев
Очень символично. Шелупонь играет в спектакле про шелупонь.
Иван Бродягин
Цензурных слов,поэтому молчу...
Виталий Винокуров
Бардак продолжается! Гниение вышло наружу. Культура на свободе превращается в гавно.
Надежда
НЕЛЬЗЯ проституток выпускать из публичного дома2!
Михаил Абросимов
Следующим этапом им надо труппу театра разогнать, а взамен набрать реперов и тиктокеров, по принципу у кого больше подписчиков..
Виталий
И с ними выехать в турне по Европе! Желаем успехов!
Андрей Калугин
Успех гарантирован! Ещё негра в труппу и хохла с футбольной майкой. Европа стоя будет аплодировать.
Анатолий Полтар
Ну с Бояковым все понятно. А где был Прилепин? Любопытно как он оправдается за такую мерзость.
Strannik Weid
Полная задница.
Астон Мартин
На дне
Yury Khartovski
На сцену выходят закончившие российскую школу с "золотой медалью"... Они же заполнили зал МХАТа, стоя аплодируя представлению...
sergey astarshkin
Да снизу уже шахтеры шахту сделали ..
sergey astarshkin
Уроды все видят также по уродски ..
Астон Мартин
почему они таки похожи , не родственницы случаем ???
Владимир Шепилов
Давно не ходил в театр и не пойду - после появления на сцене Бузовой. Мне кажется, если худрук порядочный человек, он сам должен уйти и не позорить театр.
Александр Чалов
Вначале Ленин сказал, что искусство принадлежит народу, потом Рудик из фильма "Москва слезам не верит" сказал, что не будет ни кино, ни театра, ни книг и газет, а будет одно сплошное телевидение, теперь я вношу сразу 2 поправки на сегодня: искусство принадлежит дебилам и, не будет ни кино, ни театра, ни книг и газет, ни телевидения, а будет сплошной Тик Ток и дебилы блогеры.
Александр Третьяк
Интересно кто эту прошмандовку проталкивает ?

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