Не верю. Бузова на сцене МХАТА в спектакле про Сталина, как новый этап нашей культуры

Политика как она естьШоу-бизнесНе верю. Бузова на сцене МХАТА в спектакле про Сталина, как новый этап нашей культуры Где-то кричит Станиславский "Не верю!", но кто его теперь услышит, да кто еще помнит, кто такой Станиславский.Вернуться к статье3816НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид ПиганИ как только эта сцена выдержала такое издевательство...Время ничтожеств.NКnikolai качановичПусть эта камарилья сыграет ельцинский период предательства, бескультурья, пьянства, и бездарности - это по ним, а Сталин, несмотря на их подлость, останется для народа великим.Игорь ТихоновПредложение: "Дом-2" снимать во МХАТе.. Прямо на сцене!АБАлексей БелоусовДом-2 научил пошире и почаще раздвигать ноги, а это есть в сценарии?ВиталийОтсутствие идеологии,как бы это горько не звучало,БЕДА России!!! Её место заняли - вседозволенность,подлость и жажда наживы,любой ценой. Так к какой "Совести" можно призывать и Кого??? Посмотрите,кто сидит в министерских креслах...Strannik WeidСтрана, государство не может жить без идеологии. И не важно написано это в Конституции или нет.ВиталийНу и какая у нас на сегодня идеология по Вашему? Хоть в общих словах?Астон Мартинразве не антисоветизм ???Strannik WeidК сожалению никакой. Идеология это не просто лозунг.Strannik WeidВ чем антисоветизм? В том, что порой псевдопатриотам говорят правду, что например в Союзе не всегда было бесплатное образование? Или что бесплатное жилье нужно было ждать десятилетиями порой? Или задают вопрос, почему во время Союза вся страна не была газифицирована, как сейчас они требуют и все это предъявляют Путину?Астон МартинА потому что отрицается не только негатив того периода, которого было несравненно меньше чем пытаются раздуть , но и все достижения советского периода , которого было несравненно больше что пытаются замолчать , а смысл в том что бы оправдать современное несовершенство политического устройства нашего государства , как говорится "с мутной водой выплеснули и самого ребенка " и поэтому нет той высокой цели для устремления цивилизационного развития нашего прекрасного общества , в девяностые встроились в очередь развивающихся стран западного вектора развития выкинув свой исторический путь , зачем ??? Зачем признаваться в собственном неправильном пути , имею космические спутники изучения дальнего космоса , самую мощную водородную бомбу и самую сильную армию , собственную независимую авиастроительную станкостроительную отрасль самое лучшее образование и полмира , следующего за тобой по твоей тропе развития цивилизации ???Strannik WeidНегатива было достаточно, если подходить объективно. Даже с точки зрения обывателя. Назовите идеальную систему. Разве это идеал, когда в магазинах пусто, а на праздниках столы ломятся от еды? Значит, что то не так с системой? А может быть идеал, когда народ мечется в поисках импортных шмоток? А собственные зачастую неудобны и корявы? Разве идеал, что произнося лозунги все для народа, группа производства А преобладает над группой Б? Надеюсь объяснять не надо что определяют эти группы?Астон Мартиня этого тоже не понимаю , почему в свое время не завалили джинсами страну , тем более своего хлопка было предостаточно , это говорит о том что вверху надо почаще слушать граждан и их запросы , это болезнь общества - отделение так называемой элиты от граждан , и эта болезнь никуда не исчезла , а процветает в еще больших размерахStrannik WeidА потому, что перегиб шел на группу А. Когда Косыгин предложил переориентировать промышленность на группу Б, его сняли. Слушать граждан? Дело конечно хорошее, только рисковое. Начали слушать и к чему пришли? К беспределу. Блохера закрывают за призыв к терроризму и тут же вопли о зажиме свободы слова. Штрафуют существо по кличке Моргенштерн за пропаганду наркоты, опять возмущение. Общество надо выращивать, долго очень долго. Как например китайцы. Нам не хватило времени на это. Разрушить легко. Вспомните себя по детству, как быстро у вас появлялись плохие привычки в том возрасте. Почти моментально и не заметно. Потому, что плохие привычки не требуют вложений физических и умственных.Виталийи я о том жеВиталийНет. Антисоветизм Вы можете наблюдать на западных рубежах нашей Родины. У нас такого нет и быть не может. Но страшно другое о чем я писал выше...У нас идеологии вовсе нет! Она подменена установками типа "что такое хорошо,что такое просто"...и не всегда это не наоборот!Астон МартинВот правильное проблемное слово перегиб , потому что всегда должна быть золотая мера достаточности и необходимости , которая устроит всех , перегиб в ту или иную сторону почти всегда ведет к конечному результату за которым начинается сломStrannik WeidСамое сложное научить людей найти эту золотую середину.Астон Мартинчто бы научить нужно учитьStrannik WeidЕстественно. При чем начинать надо в семье. Родителям не в инстаграмме сидеть и в танчики играть, а детьми заниматься. Хотя сейчас уже подросло поколение родителей также любителей халявы с принципом: мне государство должно по факту рождения.ШАшилов андрейну а че такого скоро моргеншерн даст концерт в кремле под погонялом моргенштирлиц как раз по декабрьский праздник российских спецслужбГМГеоргий МихалевОчень символично. Шелупонь играет в спектакле про шелупонь.Иван БродягинЦензурных слов,поэтому молчу...Виталий ВинокуровБардак продолжается! Гниение вышло наружу. Культура на свободе превращается в гавно.НадеждаНЕЛЬЗЯ проституток выпускать из публичного дома2!Михаил АбросимовСледующим этапом им надо труппу театра разогнать, а взамен набрать реперов и тиктокеров, по принципу у кого больше подписчиков..ВиталийИ с ними выехать в турне по Европе! Желаем успехов!Андрей КалугинУспех гарантирован! Ещё негра в труппу и хохла с футбольной майкой. Европа стоя будет аплодировать.АПАнатолий ПолтарНу с Бояковым все понятно. А где был Прилепин? Любопытно как он оправдается за такую мерзость.Strannik WeidПолная задница.Астон МартинНа днеYKYury KhartovskiНа сцену выходят закончившие российскую школу с "золотой медалью"... Они же заполнили зал МХАТа, стоя аплодируя представлению...sergey astarshkinДа снизу уже шахтеры шахту сделали ..sergey astarshkinУроды все видят также по уродски ..Астон Мартинпочему они таки похожи , не родственницы случаем ???Владимир ШепиловДавно не ходил в театр и не пойду - после появления на сцене Бузовой. Мне кажется, если худрук порядочный человек, он сам должен уйти и не позорить театр.Александр ЧаловВначале Ленин сказал, что искусство принадлежит народу, потом Рудик из фильма "Москва слезам не верит" сказал, что не будет ни кино, ни театра, ни книг и газет, а будет одно сплошное телевидение, теперь я вношу сразу 2 поправки на сегодня: искусство принадлежит дебилам и, не будет ни кино, ни театра, ни книг и газет, ни телевидения, а будет сплошной Тик Ток и дебилы блогеры.Александр ТретьякИнтересно кто эту прошмандовку проталкивает ?Комментировать
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