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Шестеркин отразил 31 из 32 бросков «Детройта» и стал 3-й звездой матча. Победа – 2-я в 3 играх в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс».  Победа стала для россиянина 2-й в 3 играх в текущем сезоне (92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,28).

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