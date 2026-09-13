В Японии запустили первую «скорую помощь» для гуманоидов

В салоне «робоскорой» — подменный робот Японская GMO Internet Group представила необычный сервисный автомобиль, который называет первой в стране «скорой помощью» для гуманоидных роботов.
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