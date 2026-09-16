144 Гц, 200 Мп, минимум 512 ГБ флеш-памяти, 7100 мА•ч в корпусе толщиной всего 7,62 мм. Смартфон Nubia NaviX Ultra поступает в продажу в Китае

Nubia делает ставку на локальный искусственный интеллект, сверхбыструю LPDDR5X и отдельную кнопку для работы с ИИ Компания Nubia сегодня, 16 сентября, выпускает NaviX Ultra, который компания называет первым в мире смартфоном с поддержкой искусственного интеллекта.