СПЧ предложил муфтию Москвы покинуть страну после его заявлений

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Входящий в состав Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале предложил правоохранительным органам проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его высказываний о многоженстве и Деде Морозе.
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