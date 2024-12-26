СПЧ предложил муфтию Москвы покинуть страну после его заявлений

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Входящий в состав Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале предложил правоохранительным органам проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его высказываний о многоженстве и Деде Морозе.