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Хаматова призналась, что из-за нее Козловский и Раппопорт лишились работы

Хаматова призналась, что из-за нее Козловский и Раппопорт лишились работы

Чулпан Хаматова заявила, что из-за своего участия в мероприятии Данил Козловский и Ксения Раппопорт потеряли работу в России.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ох,какого же от себя Хаматова мнения, прямо из за неё эти паяцы лишились бешеных бабок в нашей стране, да нет не из за этого Чулпан, а из за того что надо было выступить у нас в стране и эти деньги перевести нашим больным детяма не детям недружелюбных стран(хотя всех детей жаль, но ближе по крови свои дети, чтобы не собирать по крохам с пенсионеров)
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