Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с изданием «Абзац» заявил, что со смертью американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* сократилось число русофобов и сторонников безусловной поддержки киевского режима в Соединенных Штатах.
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