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Политолог Ордуханян: смерть Грэма* сократит число лоббистов Украины в США

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с изданием «Абзац» заявил, что со смертью американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* сократилось число русофобов и сторонников безусловной поддержки киевского режима в Соединенных Штатах.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
ТОЛЬКО ОДИН  УМЕР, ЭТО МАЛО. мНОГО ИХ ТАМ.
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4 н.