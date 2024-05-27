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Калужские новости

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Человек погиб при атаке беспилотников в соседнем с Калугой регионе

Человек погиб при атаке беспилотников в соседнем с Калугой регионе

В ночь на 27 мая Орловскую область, соседнюю с Калужской, атаковали беспилотники. Как сообщают наши коллеги из «Орловских новостей», погиб один человекВ ночь на 27 мая Орловскую область, соседнюю с Калужской, атаковали беспилотники.

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