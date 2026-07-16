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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Скандал вокруг Киевстонера* спровоцировал обсуждение "криминального прошлого" Басты

Скандал вокруг Киевстонера* спровоцировал обсуждение "криминального прошлого" Басты

Поводом для всплеска интереса стали упоминания о прежних связях артистов: ранее они сотрудничали в ряде YouTube-проектов, а Киевстонер* публично называл Басту своим близким другом Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) дружит с украинским рэпером Альбертом Васильевым, известным как Киевстонер*.

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