Скандал вокруг Киевстонера* спровоцировал обсуждение "криминального прошлого" Басты

Поводом для всплеска интереса стали упоминания о прежних связях артистов: ранее они сотрудничали в ряде YouTube-проектов, а Киевстонер* публично называл Басту своим близким другом Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) дружит с украинским рэпером Альбертом Васильевым, известным как Киевстонер*.
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