Славянская доктрина

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Гороскоп на 25 июля 2021 Овен 25 июля Овну придется разгребать кучу всего, что ему абсолютно не принадлежит.

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Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1971 г. 020. (Янв. 😎. Никто не будет отрицать факт воздействия звука на психику человека. Значение музыки в этом отношении велико. Удар колокола дает звук, распространяющийся на большое расстояние. В этом случае колокольный звон насыщает пространство звуковыми вибрациями положительного характера. Не сравнить воздействие это с какофонией репродукторов. Звон колоколов насыщен торжественностью. Влияние этих звуков определенно положительное. Звук – явление огненное. Он связан с цветом. Колокольный звон вызывает ответную реакцию в организме человека, и реакция эта благодетельна. Каждый металл дает свой особенный звук. Звук серебра обладает очень высокой гармоничностью. Уже поняли, что в серебряных сосудах вода ионизируется и приобретает особые свойства целительного характера. Также поймут и целебное воздействие колокольного звона на человека и даже природу.
Юрий Ильинов
Этот рисунок или графит из скал под Царевец вошел в книгу проф. Димитар Овчаров ′′ Болгарские средневековые граффити рисунки ", выданные с эмблемой к празднованию 1300-летия Болгарии. Согласно описанию, представлены две человеческие фигуры: женская фигура в фасет с поднятыми руками и шляпой на голове, нижняя - схематичный самц с выраженным половым органом, который направил руку на женский половой орган.

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