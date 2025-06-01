Финансовый гороскоп на июнь 2025 года: какие знаки зодиака ждут денежные удачи? Ирэн ОрлонскаяВ начале июня звезды готовят сюрпризы для представителей всех знаков зодиака, влияя на их финансовое положение.
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