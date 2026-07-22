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Единый QR-код с 1 сентября 2026 года: удобство для покупателей и новые схемы мошенников. Как не потерять деньги при оплате

Единый QR-код с 1 сентября 2026 года: удобство для покупателей и новые схемы мошенников. Как не потерять деньги при оплате

Единый QR-код с 1 сентября 2026 года: удобство для покупателей и новые схемы мошенников. Как не потерять деньги при оплате Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года система безналичных расчётов в России изменится: покупатели начнут использовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг.

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