Единый QR-код с 1 сентября 2026 года: удобство для покупателей и новые схемы мошенников. Как не потерять деньги при оплате Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года система безналичных расчётов в России изменится: покупатели начнут использовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг.