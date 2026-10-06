Трамп считает, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего

Дональд Трамп сделал шокирующее заявление о возможных последствиях войны с Ираном. Американский президент публично допустил уничтожение двух крупных городов США – Лос-Анджелеса и Сан-Диего.
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