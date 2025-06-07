Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хватай мешки вокзал отходит: Запад пугает Киев «большим наступлением» России, требуя готовить 20-летних

Хватай мешки вокзал отходит: Запад пугает Киев «большим наступлением» России, требуя готовить 20-летних

БлокнотРУ Запад не дает киевскому режиму расслабиться ни на минуту, держат «в тонусе». Сегодня, 4 июня, стало известно о новом донесении британской разведки, что русские готовят «новую большую наступательную операцию».

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