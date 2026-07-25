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Царьград

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Главное за ночь 25 июля: атака ВСУ, повторный блэкаут в Грузии и удары по портам Украины

Главное за ночь 25 июля: атака ВСУ, повторный блэкаут в Грузии и удары по портам Украины

Подробности — в нашем обзоре.Ночью 25 июля ВСУ противник атаковал 13 регионов России. Президент США Дональд Трамп обозначил возможные сценарии урегулирования ситуации в отношениях с Ираном.

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