ДОСААФ укрепляется, как в конце 1920-х

Государство ставит перед оборонным обществом новые задачи, поднимая уровень его полномочий до законодательно закрепленного и наделяя правами собственника имуществаЕгор Алеев/ТАСС Авиационный праздник "Я выбираю небо!" в Казани (август 2026 года)читайте на monocle.
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