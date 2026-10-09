ДОСААФ укрепляется, как в конце 1920-х

Государство ставит перед оборонным обществом новые задачи, поднимая уровень его полномочий до законодательно закрепленного и наделяя правами собственника имуществаЕгор Алеев/ТАСС Авиационный праздник "Я выбираю небо!" в Казани (август 2026 года)читайте на monocle.