Ирак и Иордания отозвали подписи под итоговым коммюнике конференции по Украине

Global Look Press/Maksim Konstantinov Власти Ирака и Иордании отозвали подписи под итоговым коммюнике прошедшей в швейцарском Бюргенштоке конференции по Украине, свидетельствует список стран в опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии документе.