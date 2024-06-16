Ирак и Иордания отозвали подписи под итоговым коммюнике конференции по Украине

Global Look Press/Maksim Konstantinov Власти Ирака и Иордании отозвали подписи под итоговым коммюнике прошедшей в швейцарском Бюргенштоке конференции по Украине, свидетельствует список стран в опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии документе.
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