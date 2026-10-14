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«Кому должен — всем прощаю»: Киев хочет списать все долги в случае избрания нового президента

«Кому должен — всем прощаю»: Киев хочет списать все долги в случае избрания нового президента

  Ловкий трюк решили провернуть в Киеве. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил очень ловкий план, который фактически закрывает возможность провести на Украине выборы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕРизменено

Начнут обнулять личные счета и недвижимость за рубежом всех фигляров куевского режима а потом и до остального доберутся. Ну, что и поделом !

Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

Все придурки, раздававшие деньги Скакуасии, останутся с носом и поделом! Кастрюлеголовые уже провернули разок этот финт с Россией, и западный суд - одобрил. В этот раз, после капитуляции, уже российский суд признает все финансовые претензии запада необоснованными.