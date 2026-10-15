Украина получила новый сигнал: привычного «безопасного тыла» больше не существует. Российские силы последовательно расширяют зону воздействия, нанося удары по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины.
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