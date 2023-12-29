В Хабаровском крае вынесено первое решение о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с совершением гражданином преступления

УМВД России по Хабаровскому краю принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации 25-летнего уроженца Республики Таджикистан, который в 2018 году прибыл на территорию Российской Федерации на постоянное место жительства.
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