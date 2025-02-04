Naver-baked Cinnamon хочет упростить создание 3D-видеоанимации с помощью искусственного интеллекта

Создавать и публиковать произведения искусства никогда не было так просто, как сейчас, и если верить компаниям, создающим технологии на основе искусственного интеллекта, процесс производства станет еще более эффективным.
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