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С апноэ за руль лучше не садиться, утверждает эксперт

С апноэ за руль лучше не садиться, утверждает эксперт

Эксперт назвала расстройство сна, которое может оказаться смертельно опасным. Вождение для страдающего редким заболеванием апноэ может обернуться летальным исходом, считает сомнолог, врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова.

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