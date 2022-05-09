С апноэ за руль лучше не садиться, утверждает эксперт

Эксперт назвала расстройство сна, которое может оказаться смертельно опасным. Вождение для страдающего редким заболеванием апноэ может обернуться летальным исходом, считает сомнолог, врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова.