ВСУ с помощью НАТО ведут геноцид гражданского населения России в круглосуточном режиме. В последнее время каждый день киевский режим наносит удары по мирным российским жителям, помогает Киеву в этом НАТО.
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