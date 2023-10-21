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Глава СК России Бастрыкин поручил разобраться в масштабном уничтожении леса в Кузбассе

Глава СК России Бастрыкин поручил разобраться в масштабном уничтожении леса в Кузбассе

После сообщений в социальных сетях об уничтожении леса в Кузбассе будет возбуждено уголовное дело.Сообщениями о том, что в Новокузнецком округе из-за действий компании пострадала природа, заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин.

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