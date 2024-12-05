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Лили-Роуз Депп и Эмма Коррин в "голом" платье на премьере фильма "Носферату"

Лили-Роуз Депп и Эмма Коррин в "голом" платье на премьере фильма "Носферату"

В среду в Лондоне состоялась премьера нового фильма ужасов Роберта Эггерса "Носферату". Картину представили исполнители главных ролей: Лили-Роуз Депп, Эмма Коррин, Билл Скарсгард и Николас Холт.

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