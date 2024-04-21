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Столтенберг заявил, что США еще не опоздали с военной помощью Украине

Столтенберг заявил, что США еще не опоздали с военной помощью Украине

Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer Соединенные Штаты еще не опоздали с военной помощью Украине, но ее задержка грозит реальными последствиями, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью каналу MSNBC.

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