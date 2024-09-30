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Царьград

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В Ростове из-за сильного ветра обмелел Дон

В Ростове из-за сильного ветра обмелел Дон

Порывы сгоняют воду в сторону, обнажая всё больше береговой линии.В Ростове-на-Дону обрушившиеся на регион катаклизмы привели к тому, что река Дон значительно обмелела.

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