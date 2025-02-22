Пенсионерка из Мирного дважды стала жертвой мошенников и потеряла сбережения

20 февраля в полицию Мирного обратилась 51-летняя местная жительница, заявив о мошенничестве20 февраля в полицию Мирного обратилась 51-летняя местная жительница, заявив о мошенничествеЖенщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Московской биржи.
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