Почему в мировом военторге скептически отнеслись к переможной статистике перехвата ВВСУ в ночь на 27 августа Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ходе ответки за Донецк в ночь на 27 августа основные удары российских дальнобойных средств воздушного поражения пришлись на ключевые тыловые и прифронтовые регионы бандерштата.
Над Киевом громыхали миллионы долларов: «Золотые» перехватчики Patriot против списанных С-400. Наши победили
Комментарии
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ОН
Олег Никитин
Получается ПВО России не нужно, раз еще остались списанные С-400/300. Просто эти ракеты некуда применить, ведь по России украинцы не бьют
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1 м.
Элина Смирнова
Неважно списанные ракеты или нет. Из 9 ракет восемь сбито это - охренеть. Возможно и правда, что большинство наших , отправленных в усраину ракет и БПЛА сбивались. А то получается , что то количество , летящих туда всевозможных боеприпасов , с 22 года, должны очистить территорию до глины. Думаю, что долетало , примерно 10 часть, потому и долбим по одним и тем же заводам и мостам , а они всё функционируют.
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