Над Киевом громыхали миллионы долларов: «Золотые» перехватчики Patriot против списанных С-400. Наши победили

Получается ПВО России не нужно, раз еще остались списанные С-400/300. Просто эти ракеты некуда применить, ведь по России украинцы не бьют

Элина Смирнова

Неважно списанные ракеты или нет. Из 9 ракет восемь сбито это - охренеть. Возможно и правда, что большинство наших , отправленных в усраину ракет и БПЛА сбивались. А то получается , что то количество , летящих туда всевозможных боеприпасов , с 22 года, должны очистить территорию до глины. Думаю, что долетало , примерно 10 часть, потому и долбим по одним и тем же заводам и мостам , а они всё функционируют.