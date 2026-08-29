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Экстремальный забег «Ямальский характер» прошел в Муравленко

Экстремальный забег «Ямальский характер» прошел в Муравленко

В Муравленко 29 августа состоялся экстремальный забег «Ямальский характер». Горожане проверили себя на прочность, преодолев сложную полосу препятствий, требующую максимальной самоотдачи, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».

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