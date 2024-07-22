С уходом Байдена шансы японского премьера Кисиды сохранить власть становятся призрачными

Похоже, известие о том, что Джозеф Байден выходит из гонки за президентское кресло, вызвало оторопь у премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который в немалой степени делал в своей политической карьере ставку именно на этого американского политика.
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