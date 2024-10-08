В Петербурге многодетные семьи с детьми-студентами смогут встать на жилищный учет

Дети должны быть младше 23 лет и учиться на очном отделении. Власти Северной столицы расширили объем жилищных прав многодетных семей с учетом январского указа президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
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