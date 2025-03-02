Аморим об игроках «МЮ»: «Они уже знают, что кому-то нужно уйти в конце сезона. Вначале это тяжело, но когда ты честен, они могут это принять»

«Мы можем поговорить об этом [уходе] в конце [сезона]. Нам предстоит сыграть много матчей. Но это ясно, и я думаю, что это не сложная ситуация, потому что в футболе все понимают это.
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