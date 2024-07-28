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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: «Не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Есть вообще какая угодно еда, из любой кухни мира»

– Меня все устраивает – у меня на завтрак есть овсянка, кофе, яйца, вообще все, что нужно. Есть мясо на гриле – и красное, и белое.

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