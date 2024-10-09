Здьелар об увольнении Илича из «Пари НН»: «Грустно, что на одного серба в РПЛ стало меньше. Но я верю, что в будущем он станет топ-тренером»

«Для меня Илич всегда будет легендой, капитаном. Жаль, что он покинул «Пари НН». Но это решение клуба, которое мы не можем обсуждать.
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