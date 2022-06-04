The Hindu: Киев призвал Индию стать гарантом безопасности Украины

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Киев попросил Индию стать одним из гарантов безопасности Украины и принять участие в восстановлении страны после окончания спецоперации России, передает The Hindu, ссылаясь на дипломатический источник.
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Киев попросил Индию стать одним из гарантов безопасности Украины и принять участие в восстановлении страны после окончания спецоперации России, передает The Hindu, ссылаясь на дипломатический источник.
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