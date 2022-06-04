В Вологодской области правоохранители провели спортивный праздник, посвященный Международному дню защиты детей

Сегодня в Вологде на стадионе «Локомотив» сотрудники правоохранительных структур региона под эгидой общества «Динамо» организовали спортивный праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

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