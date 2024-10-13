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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агата Петрова: «Триксель и четверной тулуп прыгаю пока на полу. Не выкладываю то, что есть, в соцсети – только для себя снимаем»

– Планируешь ли показывать элементы ультра-си? – Триксель и четверной тулуп пока на полу прыгаю. Аксель неплохо получается, выкладывала его уже.

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