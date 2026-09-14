В ЛДПР назвали причину снятия свердловского кандидата с выборов в Госдуму

Главной причиной отказа кандидата от ЛДПР Владимира Кузнецова от борьбы за мандат депутата Госдумы по Асбестовскому округу № 173 стало стратегическое решение сосредоточить все ресурсы на выборах в законодательное собрание Свердловской области.
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