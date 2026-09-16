Экипаж танкера UNITY в Индии страдает из-за нехватки запчастей

Танкер UNITY с 21 русским моряком задержан в порту Парадип, Индия, с мая из-за коммерческого спора. Судно страдает от нехватки запчастей, что приводит к отключению электроэнергии.
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