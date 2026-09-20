Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кем себя считали по национальности донские казаки

Эта фраза, звучавшая в донских станицах ещё в XIX веке, до сих пор вызывает споры, в которых смешиваются политика, история и личное самоощущение.

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