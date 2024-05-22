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«Ведомости»: Фридман требует от Люксембурга компенсировать ему $15,8 млрд

«Ведомости»: Фридман требует от Люксембурга компенсировать ему $15,8 млрд

Предприниматель Михаил Фридман потребует от правительства Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, в противном случае он намерен обратиться в международный арбитраж, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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