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Бездомные собаки в Севастополе

Бездомные собаки в Севастополе

Главное Управление Следственного комитета затребовало документы о расследовании у регионалов. Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.

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