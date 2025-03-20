Бездомные собаки в Севастополе

Главное Управление Следственного комитета затребовало документы о расследовании у регионалов. Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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