ИНК пробурила в России рекордно длинную нефтяную скважину в 4 100 метров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) достигла нового технологического результата в российской нефтегазовой отрасли, завершив бурение одной из самых сложных горизонтальных скважин в истории отечественной наземной добычи.
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