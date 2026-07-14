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ИНК пробурила в России рекордно длинную нефтяную скважину в 4 100 метров

ИНК пробурила в России рекордно длинную нефтяную скважину в 4 100 метров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) достигла нового технологического результата в российской нефтегазовой отрасли, завершив бурение одной из самых сложных горизонтальных скважин в истории отечественной наземной добычи.

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